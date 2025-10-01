Родитель устроил расправу над Саратовским школьником из-за детской ссоры

В саратовской школе №86 случился серьезный инцидент, причиной которого стал обычный подростковый конфликт. Двое тринадцатилетних учеников поссорились, и один из них в ходе перепалки использовал нецензурную брань в адрес своего сверстника и его семьи.

Оскорбленный подросток не стал разбираться на месте, а ушел домой и рассказал обо всем своему отцу. Мужчина, чье имя, как родителя, внесено в школьные списки, воспользовался этим статусом и без препятствий прошел внутрь здания. Его целью была личная «расправа» с обидчиком его ребенка.

В результате действий родителя правоохранительные органы Саратова задержали 51-летнего мужчину. Ему инкриминируется статья за хулиганство, максимальное наказание по которой может достигать пяти лет тюремного заключения.

Алена Орешкина