Саратовских студентов-художников приглашают на всероссийскую выставку «Культурный код»

Открыт приём заявок на участие в выставке «Культурный код» — проекте для студентов художественных факультетов творческих вузов.

Мероприятие поддерживает Минкультуры РФ и АНО «ФОРТ». Заявки принимаются до 31 июля на сайте cult-cod.ru.

К участию приглашаются студенты, работающие в направлениях: традиционное искусство, графика, мода, фотография, цифровое искусство. Участникам предлагается раскрыть одну из шести тем: от аутентичных орнаментов и кириллицы до современного плаката и промышленного дизайна.

Экспертный совет оценит композицию, оригинальность, цветовое решение, соответствие теме, технику и детализацию. Размер работ — от 30×30 до 150×150 см, вес — до 5 кг. Для крупных произведений доступен цифровой формат.

Организаторы оплачивают доставку работ из большинства федеральных округов. Участникам из Саратова нужно привезти работы самостоятельно.

Выставка пройдёт с 5 по 20 сентября в пространстве Saratov Digital. Подробности — на сайте cult-cod.ru и в группе VK.

Вопросы можно задать по почте cult-cod@mail.ru.

Ольга Сергеева



Фото предоставлены оргкомитетом Всероссийской художественной выставки «Культурный код»