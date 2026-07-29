В Саратове большой комплекс под логистику на Орджоникидзе уйдет с молотка

В Саратове продают крупный производственный комплекс.

В Заводском районе на аукцион выставили масштабный производственный комплекс по адресу: ул. им. Г. К. Орджоникидзе, 24. Площадка идеально подходит для складов и логистических центров, сообщили в региональном мин инвеста.

Лот включает два земельных участка (49 032 м² в собственности и 32 293 м² в аренде), девять нежилых зданий общей площадью 28 662 м², четыре помещения (2 662 м²) и пять единиц движимого имущества. Территория огорожена, охраняется, оборудована асфальтированным подъездом и выездом на улицу Орджоникидзе.

Комплекс подключён к электросетям, водоснабжению и канализации, часть зданий отапливается.

Заявки принимаются до 24 сентября. Торги пройдут 28 сентября в 10:00 по московскому времени на площадке Сбербанк-АСТ.

Ольга Сергеева