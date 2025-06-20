Саратовских выпускников ждут более 19 тысяч бюджетных мест

В регионе официально открыта приемная кампания для поступления в колледжи, техникумы и вузы.

Саратовские колледжи и вузы предлагают широкий спектр направлений подготовки. В текущем учебном году объем бюджетных мест был увеличен. Региональные колледжи и техникумы предлагают более 9 тысяч мест, колледжи федерального подчинения — 2 тысячи, а вузы региона — более 8 тысяч.

Абитуриенты могут воспользоваться одним из трех способов подачи документов:

Портал государственных услуг («Госуслуги»).

Электронная почта образовательной организации.

Личное посещение приемной комиссии.

Срок предоставления документов в вузы установлен до 20 июля текущего года. Абитуриентам предоставляется право дополнительного учета индивидуальных достижений, среди которых наличие школьного аттестата с отличием, активное участие в конкурсных мероприятиях и спортивных состязаниях, обладание значком «Готов к труду и обороне». Максимальное количество дополнительных баллов и конкретные критерии оценивания определены правилами приема каждого образовательного учреждения отдельно.

Средне-профессиональные образовательные учреждения принимают документы до 15 августа включительно (для лиц, претендующих на очную форму обучения). В ситуации наличия свободных мест в образовательном учреждении процедура приема может быть продлена до 25 ноября. Срок подачи документов для поступления на очно-заочные и заочные формы обучения определен до 1 декабря.

Подробнее с информацией о приеме можно ознакомиться на официальном сайте конкретного учреждения. Об этом информирует областное министерство образования.