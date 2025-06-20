Володин провел встречу с вице-президентом ЮАР

Председатель ГД Вячеслав Володин провел встречу с вице-президентом Южно-Африканской Республики Полом Шипокоса Машатиле.

Переговоры прошли на площадке Петербургского международного экономического форума. Стороны обсудили активизацию межпарламентского сотрудничества России и ЮАР, а также расширение направлений двустороннего взаимодействия.

По словам Председателя ГД, ЮАР — один из ключевых партнеров России в Африке. «Рассчитываем, что Ваш визит в Россию придаст импульс развитию наших межпарламентских связей», — подчеркнул Вячеслав Володин. Он также поблагодарил ЮАР за участие представителей Республики в торжественных мероприятиях по случаю празднования 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

«За годы работы ЮАР и Россия смогли построить тесные отношения на основе взаимоуважительного диалога», — заявил Пол Машатиле, добавив, что страны являются стратегическими партнерами.