Саратовский аэропорт «Гагарин» возобновил работу после временного прекращения полетов.

Официальный представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил в соцсетях в 6:23 о снятии ограничений.

Напомним, запрет на полеты был введен около 2:00 по московскому времени в рамках плана «Ковер», который применяется при возникновении угрозы с воздуха.

Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин объявил о возможной атаке беспилотников.

В 2025 году воздушное пространство Саратовской области неоднократно подвергалось атакам. В ходе последнего масштабного налета в ночь на 20 сентября силами ПВО было уничтожено 27 дронов. В результате инцидента пострадала одна женщина, также были повреждены два жилых дома и несколько автомобилей.

Ольга Сергеева