У саратовцев в конце октября началась шестидневная рабочая неделя

В стране и регионе предстоит шестидневная рабочая неделя с 27 октября по 1 ноября 2025 года.

Напомним, суббота, 1 ноября, будет сокращенным рабочим днем.

Такой график связан с переносом выходного дня с субботы 1 ноября на понедельник 3 ноября в соответствии с производственным календарем. После шести рабочих дней у россиян будет три выходных подряд — с 2 по 4 ноября, включая День народного единства 4 ноября.

Следующая рабочая неделя станет короткой и продлится только три дня — с 5 по 7 ноября 2025 года.

Наталья Мерайеф