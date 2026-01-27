Саратовский арматурный завод получил международные сертификаты качества ISO

Саратовский арматурный завод прошёл международную сертификацию, подтвердив высокий уровень организации производства.

Предприятие получило два престижных сертификата соответствия, действующих до конца 2028 года.

Первый документ (стандарт ISO 14001) удостоверяет, что завод внедрил эффективную систему экологического менеджмента, направленную на минимизацию воздействия на окружающую среду. Второй сертификат (стандарт ISO 45001) подтверждает соответствие международным требованиям в области охраны труда и безопасности персонала.

Получение сертификатов свидетельствует о последовательном внедрении заводом современных систем управления, направленных на повышение экологической ответственности и заботу о благополучии сотрудников.

Алиса Эай