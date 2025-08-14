Саратовский арматурный завод расширяет программу целевого обучения

«Саратовский арматурный завод» объявил о расширении сотрудничества с Политехническим колледжем. В новом учебном году предприятие выделило более 30 целевых квот для подготовки специалистов рабочих профессий.

Как сообщает пресс-служба завода, интерес к программе превысил ожидания: через портал «Работа России» поступило в два раза больше заявлений, чем доступно мест. Конкурсный отбор кандидатов начнется в сентябре и будет включать оценку академических успехов, мотивации и результатов собеседований.

Отобранные студенты получат возможность совмещать обучение с практикой на производстве и ежемесячной стипендией. Программа направлена на подготовку кадров для промышленного сектора региона.