Алексей Антонов: Помогаю с обустройством универсальной спортивной площадки

В своём избирательном округе во Фрунзенском районе Саратова помогаю с обустройством универсальной спортивной площадки.

Вместе с жителями ранее обсудили, какой должна быть спортивная зона. Выбрали оптимальное место — в общем дворе нескольких многоквартирных домов по улице Шелковичная, чтобы она была доступна для как можно большего числа детей.

Обратил внимание на освещение – одного фонаря явно недостаточно. Необходимо обеспечить возможность заниматься спортом и в вечернее время, после школы.

Буду держать на контроле реализацию проекта, чтобы площадка была установлена качественно и в срок, стала хорошим подарком для ребят и прослужила долгие годы.