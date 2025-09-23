Саратовский астроном-любитель Козырев запечатлел в небе редкий зодиакальный свет

Пик видимости зодиакального света, или «ложного рассвета», наступил в Северном полушарии.

Астроном-любитель Антон Козырев из Саратова сфотографировал это явление.

Зодиакальный свет выглядит как световой конус над горизонтом и имеет космическую природу — это солнечный свет, рассеянный частицами пыли вокруг Солнца. Новые исследования указывают, что основным источником этой пыли являются марсианские бури, а не астероиды и кометы, как считалось раньше.

Лучше всего наблюдать «ложный рассвет» на темном небе с конца августа по начало ноября. Осенью он появляется на востоке за 90 минут до восхода солнца.

Наталья Мерайеф