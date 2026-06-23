Саратовский боец Владимир Перепелкин погиб на СВО в день своего рождения

В ходе специальной военной операции погибли еще три бойца из Саратовской области.

Это Владимир Перепелкин и Александр Кодола из Балаковского района, а также Валерий Кабобель из Балашовского, сообщили сегодня в местных администрациях.

Перепелкин родился 5 июня 1974 года в городе Балаково. Погиб в бою 5 июня 2026 года. Похороны завтра, 24 июня.

Кодола родился 4 февраля 2007 года в Балакове. Окончил Ершовский агропромышленный техникум. Погиб 12 марта 2026 года. Прощание 25 июня в селе Наумовка.

Кабобель родился 31 августа 1965 года в Чечне в станице Мекенская. Переехал в Саратовскую область. Похоронен сегодня.

СВО ведется на территории Украины, а также в приграничных российских регионах в течение 5-ти лет.

Ольга Сергеева