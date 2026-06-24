Саратовцы из-за коммунальной аварии ходят по улицам с пакетами на ногах

В одном из городских телеграм-пабликов сообщили о коммунальной аварии в центре Саратова.

Жители рассказали, что на улице Новоузенской, в районе пересечения с Хользунова, разлилась настоящая «река». Одна из пользовательниц написала: «Река Хользунова/Новоузенская! Не пройти и не проехать через эту реку!».

Другая жительница поделилась фотографией, как она переходит дорогу в пакетах-«маечках», надетых на ноги, добавив: «Дожили, тихий центр, с мешками на ногах переходим дорогу».

Местные жители также задались вопросом: «Здравствуйте, а мы со своей стороны дома на противоположную сторону Новоузенской перейти не можем. Полноценная река во всю ширину дороги (Новоузенская/Симбирцева). Как перебраться на другую сторону берега? Где исток, где обойти?».

В ответ на ситуацию администрация Октябрьского района сообщила, что направлена заявка в адрес ресурсоснабжающей организации для принятия мер. В «Саратовводоканале» уточнили, что в настоящее время начаты работы по устранению аварийной ситуации.

Ольга Сергеева