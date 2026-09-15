Саратовский частный зоопарк ищет вычесывателя альпак на зарплату в 80 тысяч рублей

В Саратове появилась необычная вакансия — требуется смотритель для альпак.

Животные живут в зоопарке на территории коттеджного посёлка, и работодатель ищет ответственного сотрудника по уходу за ними.

Опыт не нужен, но придётся быть готовым к интенсивной физической работе. В обязанности входит кормление и вычёсывание альпак, уборка вольеров и поручения руководства. Задача не из лёгких: корма уходит много, мешки с ним тяжёлые, а домики и ограждения регулярно требуют ремонта.

График сменный — 4/2, смена длится 12 часов (с 10:00 до 22:00). За смену платят 4000 рублей: при желании за месяц можно заработать не менее 80 000 рублей на руки.

Ольга Сергеева