Власти Саратовской области утвердили выплаты для медиков, переезжающих в села

Минздрав Саратовской области утвердил регламент компенсаций для медиков на селе.

Документ опубликован на портале правовых актов.

Право на поддержку получат врачи, фельдшеры, акушерки и медсёстры, трудоустроившиеся в сёла, рабочие посёлки, ПГТ или города с населением до 50 тысяч человек — в фельдшерские здравпункты, ФАПы, врачебные амбулатории и центры общей врачебной практики.

Условия участия: гражданство РФ, отсутствие неисполненных обязательств по договору о целевом обучении (исключение — организации с укомплектованностью штата менее 60%) и полная ставка в подведомственной минздраву медорганизации.

Заявление нужно подать до 5 декабря года заключения трудового договора. Решение принимается в течение 30 календарных дней, уведомление направят почтой, электронным письмом или через «Госуслуги».

Мера — часть программы развития первичного звена здравоохранения. Губернатор Роман Бусаргин отметил, что на эти цели направлено более 6 млрд рублей, что полностью закрывает потребность. К 1 января 2027 года укомплектованность врачами должна достигнуть 75%, средним медперсоналом — 83%.

Ольга Сергеева