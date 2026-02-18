Саратовский депутат Вячеслав Калинин высказался о вреде компьютерных игр для подростков

Парламентарий поддержал идею спикера Госдумы Вячеслава Володина об усилении контроля над видеоиграми для защиты детей.

Вячеслав Калинин («Справедливая Россия») выступил с поддержкой инициативы председателя ГД по ужесточению контроля над видеоиграми, в которые играют подростки. Парламентарий, являющийся ветераном боевых действий и членом комитета по образованию и культуре, назвал эту меру необходимой для защиты несовершеннолетних от деструктивного влияния.

Поводом для дискуссии стал опрос, запущенный Володиным в своем Telegram-канале, а также мнения экспертов, связывающих недавние происшествия в учебных заведениях с увлечением школьников определенными видеоиграми. Как отмечается, через игровые платформы злоумышленники вовлекают детей в запрещенные сообщества и чаты, где их могут склонять к совершению насилия и других преступлений.

«Солидарен с Вячеславом Викторовичем. Компьютерные игры могут негативно влиять на несформировавшуюся психику подростка, — прокомментировал ситуацию Вячеслав Калинин. — Мы обязаны проработать и утвердить правовые механизмы, регулирующие сферу компьютерных игр, чтобы обезопасить наших детей».

Подготовила Ольга Сергеева