Саратовский депутат поддержал идею автоматической блокировки спам-звонков

Зампред комитета по делам ветеранов облдумы Вячеслав Калинин («Справедливая Россия») выступил за то, чтобы обязать операторов блокировать рекламные звонки по умолчанию.

Он солидарен с позицией лидера партии Сергея Миронова.

Напомним, с сентября 2025 года россияне могут установить самозапрет на спам-звонки. Но многие либо не знают об этой функции, либо не могут найти её в приложении.

«У операторов есть техническая возможность оградить людей от «мусорных» звонков, которые отвлекают от работы. Нужно обязать их блокировать такой трафик автоматически на законодательном уровне», — заявил Калинин.

