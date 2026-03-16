В Заводском районе Саратова вандалы разбили остановку

В Саратове от рук вандалов пострадал очередной остановочный павильон.

Инцидент произошел на остановке общественного транспорта «Площадь Орджоникидзе» в Заводском районе. Неизвестные разбили стекла в павильоне, который находится по направлению движения в сторону города. Информацию об этом распространила районная администрация.

Представители власти обратились к местным жителям с просьбой проявлять уважение к элементам городского благоустройства и не допускать противоправных действий в будущем.

Ольга Сергеева