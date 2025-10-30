Саратовский депутат предложила выдавать молодоженам сертификат на обследование репродуктивного здоровья

Сегодня на расширенном рабочем совещании в Саратовской областной Думе депутат Елена Стифорова обозначила ключевые направления работы, направленные на создание условий для естественного роста рождаемости в регионе.

По словам депутата, ориентиром для региональной политики является задача, озвученная президентом Владимиром Путиным, – сделать семью, где воспитываются трое и более детей, нормой и естественным образом жизни. Для достижения этой цели необходимы не только федеральные, но и «выверенные, адресные меры поддержки семей на уровне регионов».

Стифорова отметила поддержку председателя Госдумы Вячеслава Володина в реализации значимых инициатив в Саратовской области. Сформирован современный медицинский кластер, проводится масштабное обновление материально-технической базы образовательных учреждений, а также строится сеть новых школ и детских садов. Она напомнила и о недавней инициативе председателя Госдумы для сельских жителей региона. С 1 января 2026 года малыши смогут бесплатно посещать детские сады, а школьники – получать бесплатное питание. «Это будет способствовать решению и еще одной проблемы – сохранению наших сел, поддержке людей, которые решили остаться на малой родине и растить там детей», – отметила Стифорова.

Одной из острых проблем, влияющих на рождаемость, депутат назвала сознательное откладывание рождения первого ребенка молодыми супругами, которым необходимо сначала решить жилищные и карьерные вопросы. В этом контексте она предложила сосредоточить усилия на профилактике и сохранении репродуктивного здоровья.

«Предлагаю внедрить практику углубленной диспансеризации, специально нацеленной на выявление и предупреждение проблем в этой сфере», – заявила Стифорова.

Она также привела в пример успешные инициативы ряда регионов, где молодым людям при регистрации брака выдают сертификат на комплексное обследование репродуктивного здоровья.

«Считаю, нам стоит рассмотреть внедрение аналогичной практики в нашей области», – добавила депутат.

Кроме того, она подчеркнула важность информирования населения о возможностях рождения детей с помощью процедуры экстракорпорального оплодотворения (ЭКО).

«Как врач, хорошо вижу, насколько прочно укоренились в общественном сознании ошибочные представления: многие по-прежнему уверены, что ЭКО — это непомерно дорогое удовольствие и крайне рискованная процедура. Из-за таких устойчивых мифов немало пар лишают себя шанса стать родителями, даже не пытаясь разобраться в реальных возможностях современной медицины», – заключила Стифорова.