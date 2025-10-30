В Энгельсе продолжается осенняя высадка деревьев и кустарников

На текущей неделе многолетние липы и рябины украсили сквер Льва Кассиля Энгельса.

Впервые за долгое время на общественных территориях высаживают крупномеры, средний возраст которых составляет 8-10 лет. Также здесь будут высажены декоративные кустарники и хвойники.

Напомним, решение о благоустройстве этой территории в прошлом году приняли сами жители в рамках голосования по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Инфраструктура для жизни», инициированного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

В этом году масштабная высадка затронет и другие общественные территории:

— сквер у ЦНТ «Дружба»;

— сквер по ул. Ломоносова вблизи д. 21;

— сквер Ладошки в п. Мелиораторов;

— разделительную полосу по ул. Тельмана.

Специалисты службы озеленения закупили культуры, адаптированные под климатические особенности нашего города. Все саженцы приобретены в местном питомнике.

— Весной новые деревья и кустарники сделают наш Энгельс еще комфортнее. Наша задача сделать так, чтобы у каждого жителя была возможность прогуляться по зеленому скверу или парку в своем микрорайоне, — сообщил в своем тг-канале глава района Максим Леонов.