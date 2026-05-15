Саратовский депутат призвал к национализации сферы ЖКХ

Минэкономразвития прогнозирует рост тарифов ЖКУ на 33,5% в 2026–2029 годах при инфляции 5,2% к концу текущего года.

Депутат Саратовской областной Думы Денис Буланов (КПРФ) обращает внимание: в октябре ожидается дополнительное повышение тарифов на 8% и выше, а в отдельных регионах годовой рост может составить 24%. Таким образом, коммунальные платежи дорожают минимум вдвое быстрее официальной инфляции.

Буланов отмечает, что качество услуг не влияет на индексацию тарифов. «Трубы текут, а тарифы растут. Логики нет, происходит планомерное перенесение финансового бремени с государства на граждан», — заявил депутат.

Фракция КПРФ традиционно выступает за национализацию ЖКХ. По мнению Буланова, пока инфраструктура находится под контролем монополий, тарифы будут расти вне зависимости от инфляции, доходов населения и качества услуг. Государство, не обеспечивающее доступные тарифы, фактически перекладывает ответственность на конечного потребителя.

