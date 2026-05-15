Более 260 тысяч саратовцев пользуются приложением «Госуслуги Дом» для оплаты ЖКУ

Саратовцы все чаще используют приложение «Госуслуги Дом».
Сервис позволяет передавать показания счётчиков, оплачивать ЖКУ, направлять жалобы в УК и участвовать в онлайн-собраниях собственников. Доступна гостевая функция для тех, кто сдаёт жильё или помогает родственникам.
С апреля 2026 года функционал интегрирован в мессенджер МАКС через мини-приложение. Вопросы ЖКХ можно решать в домовых чатах с помощью чат-бота.
Первый замминистра строительства Александр Мышев отметил, что сервис работает на данных ГИС ЖКХ и постоянно обновляется.
Приложение делает взаимодействие жителей с ресурсоснабжающими организациями удобнее и прозрачнее. Скачать его можно в магазинах приложений или на портале «Госуслуг».
Ольга Сергеева