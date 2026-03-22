Саратовский депутат призвал лечить пациентов с редкими болезнями за счет бюджета

Депутат Саратовской областной думы («Справедливая Россия»), зампред комитета по делам ветеранов Вячеслав Калинин выступил с инициативой о лечении пациентов с орфанными (редкими) заболеваниями за счет бюджетных средств.

Ранее с аналогичным предложением выступил лидер партии Сергей Миронов, который прокомментировал данные исследования пациентских организаций. Согласно опросу, почти 41% граждан с редкими заболеваниями сталкиваются с проблемами при получении льготных лекарств.

«Абсолютно согласен с Сергеем Мироновым. Ужасно осознавать, что такое большое количество наших соотечественников испытывают трудности в получении необходимых препаратов. Государство должно взять на себя все расходы по обеспечению людей лекарствами», — заявил Вячеслав Калинин.

В «Справедливой России» напомнили, что партия неоднократно вносила законопроекты о переводе всех пациентов с редкими заболеваниями на федеральное обеспечение. Дополнительные средства на эти цели предлагается получить за счет налоговых мер.

