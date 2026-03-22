Аэропорт Саратова временно не обслуживает гражданские рейсы

«Гагарин» временно закрыл небо: вводятся ограничения на прием и выпуск рейсов.
В международном аэропорту Саратова введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщили в Росавиации, уточнив, что меры носят превентивный характер и направлены на обеспечение безопасности полетов.
Решение принято в рамках стандартных процедур. Ранее аналогичные ограничения действовали в аэропорту Ярославля.
На фоне введения ограничений в Министерстве обороны РФ сообщили об интенсивной работе средств противовоздушной обороны. За последние шесть часов российскими системами ПВО было уничтожено 71 украинский беспилотный летательный аппарат над территориями российских регионов.
