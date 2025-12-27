Саратовский депутат призвал освободить нуждающихся от уплаты НДФЛ

Депутат Саратовской областной думы Вячеслав Калинин заявил о необходимости реформирования налоговой системы для усиления защиты малоимущих граждан.

Он поддержал инициативу лидера партии «Справедливая Россия» Сергея Миронова, направленную на более точную настройку прогрессивной шкалы НДФЛ.

По мнению депутата, действующая пятиступенчатая шкала требует доработки. В числе предложений — введение ставки 25% на доходы свыше 250 миллионов рублей и 35% — для доходов, превышающих 500 миллионов рублей в год.

Калинин также настаивает на полном освобождении от НДФЛ россиян с доходами ниже прожиточного минимума. Одновременно он отметил важность усиления контроля за крупными капиталами, чтобы предотвратить возможные попытки сокрытия доходов сверхбогатыми налогоплательщиками.

Ольга Сергеева