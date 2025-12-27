В Саратове предновогодняя ярмарка с елками на Театральной площади пройдет 27 и 28 декабря

В Саратове 27 и 28 декабря на Театральной площади пройдёт предновогодняя ярмарка выходного дня.

Об этом сообщает региональное министерство сельского хозяйства.

Торговля будет осуществляться с 8:00 до 15:00 напрямую от местных сельхозпроизводителей и перерабатывающих предприятий, без торговых наценок.

Посетителям предложат широкий ассортимент продукции: свежее мясо, птицу, сало, молочные и хлебобулочные изделия, яйца, овощи, фрукты, рыбу, бакалею, мёд, соленья и растительное масло. Также на ярмарке можно будет купить травяные сборы, специи, сухофрукты, изделия народных промыслов, праздничные сладости и хвойные деревья к Новому году.

Ольга Сергеева