Саратовский депутат Вячеслав Калинин выступил за возврат прежнего пенсионного возраста

Депутат Саратовской облдумы от «Справедливой России» Вячеслав Калинин поддержал заявление лидера партии Сергея Миронова о необходимости пересмотра пенсионной политики.

Калинин согласился с оценкой, что реформа 2018 года по повышению пенсионного возраста провалилась, и призвал вернуть прежние возрастные пороги. Он также отметил, что необходимо срочно решить проблему миллионов людей, работавших в 1990-2000-х годах «в серую» и теперь лишённых пенсионных прав.

Депутат предложил рассмотреть возможность ежеквартальной индексации пенсий, подчеркнув, что нынешний средний размер выплат (23 530 рублей в 2025 году) для многих означает жизнь «впритык».

Ольга Сергеева