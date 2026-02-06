Стало известно о героической гибели саратовских бойцов на СВО

Власти региона оповестили о гибели в зоне СВО еще 13 военнослужащих из Саратовской области.

Напомним, ранее сообщалось о смерти трех уроженцев Саратова: Дмитрия Антипина, Геннадия Фролова и Николая Мазаева.

Новые потери составили бойцы:

Олег Заруба (Алгайский район)

Андрей Прохоров (Вольский район)

Сапаргали Канатов (Новоузенский район)

Андрей Кабиров (Пугачевский район)

Сергей Шапошников (Балашовский район)

Андрей Киналиев (Ершовский район)

Даир Тагиев (Балаковский район)

Игорь Кириллов (Энгельсский район)

Илья Зяблов (Энгельсский район)

Александр Кадочников (Марксовский район)

Губернатор Саратовской области и главы муниципалитетов выразили глубокие соболезнования семьям погибших.

Специальная военная операция длится четвертый год. Общее число погибших на фронте намеренно не разглашается.

Ольга Сергеева