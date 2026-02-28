Саратовский депутат выступил за отмену НДФЛ для живущих на прожиточный минимум

Саратовский депутат и ветеран боевых действий Вячеслав Калинин поддержал идею освободить от НДФЛ граждан с доходами ниже прожиточного минимума.

Это предложение созвучно позиции лидера «Справедливой России» Сергея Миронова, чья партия выступает за пересмотр налогообложения в пользу социальной справедливости.

Калинин считает, что налоговую нагрузку необходимо снять с малоимущих и перераспределить на наиболее обеспеченных граждан. По его мнению, такая реформа поддержит нуждающихся, а рост налогов для богатых сбалансирует бюджет.

Ольга Сергеева