Саратовский Петровск впервые включили в межрегиональный туристический маршрут России

Город Петровск в Саратовской области впервые включили в федеральный туристический маршрут.

Он появился на портале «Путешествуем.рф», созданном по нацпроекту «Туризм и гостеприимство». Об этом сообщил глава района Максим Калядин.

Маршрут «От нижегородских святынь до саратовских широт» рассчитан на пять дней и охватывает четыре региона. Петровск вошел в программу заключительного дня: туристам покажут исторический центр, музей имени Панфилова и Железный мост.

Маршрут подойдет как автомобилистам, так и любителям организованных туров. На портале есть рекомендации, где остановиться и поесть в Петровске.

Ольга Сергеева