Саратовский депутат заинтересовался кредитом Саратовской области на 10 млрд рублей

Депутат облдумы от КПРФ Денис Буланов раскритиковал намерение правительства Саратовской области взять 20 кредитов на общую сумму 10 млрд рублей.

Парламентария тревожит такая активность, особенно высокая ставка в 19,17% годовых. Только на процентах бюджет потеряет около 2 млрд, что, по его словам, сравнимо со стоимостью строительства новой школы.

Буланов назвал эту политику рискованной на фоне прошлогоднего дефицита в 22 млрд и задался вопросом, почему не используются более дешевые федеральные займы. В понедельник он направит запрос в Минфин, чтобы выяснить цели кредитов и их влияние на госдолг региона.

Ольга Сергеева