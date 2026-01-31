Саратовская область прощается с погибшими в зоне СВО героями-военными

На этой неделе несколько районов Саратовской области проводили в последний путь своих земляков, павших в зоне специальной военной операции.

Информация о новых потерях была опубликована администрациями Балаковского, Энгельсского и Пугачёвского районов.

Так, 31 января в селе Кормёжка Балаковского района состоялись похороны Наримана Темирова 1977 года рождения, который погиб 11 января.

В тот же день в селе Селезниха Пугачёвского района простились с Николаем Лукьяновым. Подробные биографии Николая Лукьянова и ещё одного военнослужаща из Энгельсского района — Вячеслава Криворучко — официально не раскрываются.

Днём ранее, 30 января, траурные мероприятия прошли в Петровском районе. Там похоронили двух местных жителей, погибших ещё в прошлом году: младшего сержанта Дениса Гурьянова (1991 г.р.) и рядового Ифтихора Хурсанова (1972 г.р.).

Регион продолжает нести потери, отдавая дань уважения и памяти своим героям.

Ольга Сергеева