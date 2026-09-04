Саратовский экс-чиновник Бабошкин за аферу с землей попал на скамью подсудимых

Дело саратовских чиновников о махинациях с землёй передано в суд.

Завершено уголовное дело в отношении бывших чиновников Саратовского района — Ивана Бабошкина, Андрея Шеметова и Алексея Шабунина. Об этом со ссылкой на правоохранительные органы сообщает издание «СарИнформ».

По версии следствия, в 2013–2021 годах, когда Бабошкин возглавлял районную администрацию, а Шеметов и Шабунин работали под его началом, они незаконно отказали в предоставлении земли двум нуждающимся, из-за чего те впоследствии утратили право на получение участков. Кроме того, чиновники неправомерно передали в аренду землю 22 инвалидам, хотя те не имели на это оснований.

Бабошкину инкриминируют превышение и злоупотребление должностными полномочиями (п. «в» ч. 3 ст. 286 и ч. 2 ст. 285 УК РФ). Шеметов и Шабунин обвиняются по ч. 1 ст. 285 УК РФ. Ранее обоих уже привлекали к ответственности за аналогичные махинации. Расследование завершено, дело передано в суд.

Периодически аналогичные схемы с «земельными» махинациями с участием инвалидов и льготников выявляются в разных регионах России. В ряде случаев чиновники использовали подложные документы или фиктивные очереди, чтобы продать участки коммерческим структурам. По данным Генпрокуратуры, ежегодно в стране возбуждается более сотни таких уголовных дел.

Ольга Сергеева