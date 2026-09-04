Группу подростков в Саратове задержали за хищение модного «Айфона 17 Про» у девушки

Трое молодых людей задержаны за кражу iPhone в Саратове.

В Волжском районе Саратова задержаны трое парней (14, 17 и 18 лет) по подозрению в краже телефона. Инцидент произошёл 29 августа в квартире на улице Мысникова, где у 16-летней девушки пропал iPhone 17 Pro стоимостью около 120 тысяч рублей.

Подозреваемые признались, что отдыхали с потерпевшей, а когда она отвлеклась, забрали гаджет. Они сбросили настройки и сдали телефон за 50 тысяч рублей.

Всем троим предъявлено обвинение по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). Мера пресечения: 14-летнему — подписка о невыезде, 17-летнему — домашний арест, 18-летнему — запрет определённых действий. Максимальное наказание по данной статье — до 5 лет лишения свободы.

Ольга Сергеева