Саратовский экс-министр Роман Ковальский возглавил федеральный Россельхозцентр с февраля

Бывший саратовский министр сельского хозяйства ушел на повышение в Москву.

Роман Ковальский, менее месяца назад покинувший пост зампреда — министра сельского хозяйства Саратовской области, назначен врио директора ФГБУ «Россельхозцентр». Об этом стало известно в ходе зонального предпосевного совещания 13 февраля.

Замминистра сельского хозяйства РФ Андрей Разин лично представил Ковальского в новом качестве. Экс-министр поблагодарил руководство за доверие и подтвердил готовность к работе.

Напомним, Ковальский возглавлял саратовский минсельхоз почти шесть лет. После его ухода 19 января обязанности министра временно исполняет Василий Котов.

Ольга Сергеева