Полузащитник Роман Ермолин уходит из саратовского «Сокола»

Саратовский «Сокол» объявил об уходе очередного игрока.

По информации пресс-службы клуба, контракт с 21-летним полузащитником Романом Ермолиным расторгнут по соглашению сторон.

Футболист выступал за «Сокол» с июня 2024 года. В его активе также игры за ивановский «Текстильщик», молодежку московского «Динамо» и «Динамо-2».

В клубе не раскрывают, где именно продолжит карьеру Ермолин. Это уже второй уход из команды за последнее время — ранее «Сокол» разорвал контракт с защитником Русланом Дауровым.

Алиса Эай