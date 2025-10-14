Саратовский экспорт в Белоруссию вырос за год на четверть

Саратовскую область с визитом посетила белорусская делегация во главе с зампредом Витебского облисполкома Анжеликой Никитиной.

На заседании Совета по экспортной деятельности стороны обсудили перспективы развития торгово-экономического сотрудничества.

Зампред правительства региона Алексей Никитин отметил, что Беларусь остается стратегическим партнером: по итогам 2024 года товарооборот вырос на 18%, экспорт — более чем на 25%. Саратовская область поставляет удобрения, машиностроительную и фармацевтическую продукцию, а импортирует белорусскую сельхозтехнику и продовольствие.

Местные предприятия представили перспективные проекты для сотрудничества. Белорусская сторона выразила готовность всестороннего содействия, что открывает новые возможности для совместных инициатив.

Наталья Мерайеф