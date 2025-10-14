В Энгельсе на Рыбной в столкновении иномарок пострадала женщина

В Энгельсе 14 октября зарегистрировано дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадала одна из участников.

Согласно данным, предоставленным территориальным управлением ГИБДД, инцидент произошел в 13:40 на улице Рыбной.

Столкновение произошло между автомобилями марок «Джили» и «Хавал». За рулем первого транспортного средства находилась женщина 1998 года рождения, второй автомобиль управлялся гражданкой 1990 года рождения.

Вследствие аварии водитель автомобиля «Джили» была госпитализирована для получения необходимой медицинской помощи. В настоящее время сотрудники дорожной полиции устанавливают все детали и обстоятельства произошедшего.

Ольга Сергеева