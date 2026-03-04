Саратовский филиал «Ситиматик» за 2025 год выплатил в бюджеты более 227 млн рублей налогов

Саратовский филиал «Ситиматик» ежегодно увеличивает налоговые и страховые отчисления в бюджеты различных уровней. В 2025 году компания выплатила свыше 227 млн рублей, что на 20% больше, чем в 2024 году. Прогнозируется, что по итогам этого года сумма превысит 238 млн рублей.

Финансовый вклад саратовского регионального оператора и концессионера в развитие региона свидетельствует о надежности работы компании, которая является основным инвестором отрасли по обращению с ТКО. За период с 2019 по 2025 год компания увеличила объем платежей в бюджеты в целом в 2 раза.

Кроме налоговых обязательств, Саратовский филиал «Ситиматик» активно способствует развитию региона через создание новых рабочих мест и модернизацию системы обращения с отходами. В 2025 году инвестиции компании и ее подрядчиков в отрасль по обращению с ТКО составили почти 50 млн рублей. На эти средства были приобретены новые контейнеры для ТКО и 4 единицы специализированной техники.

Развитие региональной системы обращения с ТКО в этом году будет продолжено: во втором полугодии начнется реконструкция концессионного объекта в Энгельсском районе, завершится подготовка к реконструкции полигона в Балаковском районе, оценивается возможность приобретения контейнеров для установки в местах накопления отходов и пр. Все эти меры направлены на повышение качества оказания услуги по обращению с ТКО населению Саратовской области и достижение показателей национального проекта «Экологическое благополучие».