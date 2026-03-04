В Энгельсе стартовал второй этап масштабного обновления краеведческого музея

В здании модернизируют выставочные пространства, отреставрируют холл и историческую лестницу.

Также подрядчик займется ремонтом санузлов, инженерных систем и заменой освещения.

В настоящее время специалисты уже приступили к работам и завозят стройматериалы.

Напомним, в прошлом году в рамках нацпроекта «Семья» в музее обновили кровлю и фасад, не ремонтировавшиеся четверть века. Город, в свою очередь, выделил средства на новые окна, подсветку ступеней и ремонт крыльца. В этом году муниципалитет также продолжит благоустройство: на месте незаконного ларька у здания появятся клумбы и зеленые насаждения.

В связи с ремонтом некоторые залы временно закрыты для посетителей. Музей работает ежедневно с 10:00 до 17:00, кроме понедельника.

Ольга Сергеева