Саратовский филиал «Т Плюс» просит соблюдать правила безопасности во время ремонтной кампании

После завершения отопительного сезона «Т Плюс» приступает к плановой ремонтной кампании на тепловых сетях Саратова и Балакова. Она продлится до октября и позволит подготовить энергообъекты городов к следующей зиме.

На период гидравлических испытаний, реконструкций и перекладок трубопроводов энергетики призывают жителей придерживаться простых и важных правил предосторожности:

— не игнорировать предупреждающие знаки около участков ремонтов;

— не заходить за ограждения и сигнальные ленты;

— не приближаться к местам работы тяжёлой спецтехники;

— не парковать автомобили на теплотрассах и на люках тепловых камер;

— не передвигаться через участки парения, проседания грунта или разлива воды;

— не подходить к коммунальным ямам и не спускаться в них.

Помните, что зона проведения ремонтных работ — не место для детских игр, прогулок и попыток сократить путь. Тепловые сети — область повышенной опасности.

Следование этим рекомендациям поможет избежать неприятных ситуаций и сохранить здоровье.

На объектах ремонтов специалисты устанавливают временные ограждения и размещают информационные плакаты. Это помогает организовать процесс и исключить случайное проникновение посторонних в опасные зоны/

Обо всех замеченных нарушениях системы ограждений или о несанкционированных доступах посторонних к местам ремонтов просьба сообщать в Тепловую справочную службу по телефонам:

— в Саратове 8(8452) 24-57-36;

— в Балакове 8 (8453) 340-250.

