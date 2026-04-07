РЭЦ и Саратовская область усилят взаимное сотрудничество для роста экспорта

Российский экспортный центр и Правительство региона заключили дополнительное соглашение.

Речь о договорённостях, достигнутых на Петербургском международном экономическом форуме в 2024 году.

Документ нацелен на увеличение несырьевого неэнергетического экспорта и совершенствование цифровой инфраструктуры для бизнеса.

Ключевое нововведение — внедрение Цифрового стандарта поддержки экспорта. До конца 2026 года региональные меры помощи станут доступны онлайн на платформе «Мой экспорт». Кроме того, планируется активнее продвигать национальный бренд «Сделано в России» и вовлекать саратовские компании в соответствующие программы.

Губернатор Роман Бусаргин назвал развитие экспорта одним из ключевых приоритетов экономической политики региона. Соглашение также предусматривает внедрение Регионального экспортного стандарта 3.0. Генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина отметила высокую вовлечённость Саратовской области и выразила уверенность, что консолидация усилий позволит местным компаниям расширить присутствие на международных рынках.

Ольга Сергеева