Саратовский регоператор через суд взыскивает долги с неплательщиков за услугу по обращению с ТКО

Саратовский филиал «Ситиматик» в первом квартале 2026 года подал в суд 3,2 тыс. заявлений для взыскания задолженности за вывоз отходов с собственников квартир и домов, которые систематически уклонялись от оплаты услуги.

Общая сумма дебиторской задолженности по переданным документам достигает 30,5 млн рублей.

Судебная работа с должниками – один из самых действенных способов борьбы с дебиторской задолженностью, поэтому процесс принудительного взыскания неплатежей не прекращается. Уже готовы еще 2,2 тыс. исковых заявлений на сумму 22,4 млн рублей, которые будут направлены в суды до конца апреля.

В соответствии с законодательством после вынесения решения о взыскании задолженности судебный приказ отправляется в банки, где происходит автоматическое списание денежных средств со счетов должника. При этом абонентам приходится оплачивать не только сумму основного долга, но и госпошлину, которая значительно увеличивает сумму к оплате.

Саратовский регоператор призывает потребителей соблюдать платежную дисциплину и вовремя оплачивать коммунальные услуги. Это напрямую влияет на развитие инфраструктуры в сфере обращения с ТКО и крайне необходимо для оперативного ремонта спецтехники мусоровывозящих компаний и покупки новых единиц.

