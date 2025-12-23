Саратовский филиал «Т Плюс» увеличивает температуру воды в системе теплоснабжения

В связи с наступлением морозов на территории региона «Т Плюс» повышает температуру теплоносителя, который ТЭЦ и ГРЭС подаёт на объекты в Саратове, Балакове и Энгельсе.

Сегодня она составляет +77 градусов. В течение суток энергетики плавно поднимут её до +86 градусов и будут корректировать по погоде.

Повышение производится в соответствии с температурными графиками. Оно необходимо для поддержания нормативных показателей в квартирах клиентов. Температура воздуха в отапливаемом помещении должна быть не ниже +18 градусов в обычных и не ниже +20 градусов в угловых комнатах.

Саратовский филиал «Т Плюс» обращает внимание жилищных организаций, которые отвечают за подготовку горячей воды в границах многоквартирных домов, на необходимость обеспечить её нормативную температуру.

Для безопасности жителей в точках водоразбора температура воды не должна превышать +75 градусов. УК и ТСЖ необходимо провести проверку/восстановление работоспособности регуляторов или выполнить переключения в тепловых узлах с подающего трубопровода на обратный.

При обнаружении парений из-под земли, течей трубопроводов, выхода горячей воды из колодцев на поверхность энергетики просят незамедлительно сообщить об этом на портал Тепловой справочной службы https://tss.tplusgroup.ru/ или по телефонам: