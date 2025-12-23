В Саратовской консерватории покажут музыкальный спектакль по мотивам сказки о Царевне-лягушке

С 29 декабря по 8 января на сцене театрального зала Саратовской государственной консерватории имени Л.В. Собинова пройдёт спектакль «Сказ о том, как Иван-царевич невесту искал».

Постановка создана по мотивам известной русской народной сказки «Царевна-лягушка».

Спектакль подготовлен студентами 2-го курса актёрско-драматического отделения мастерской заслуженного артиста РФ Игоря Баголея.

Режиссёром выступила Любовь Баголей, хореографом — Алексей Зыков, а вокальными педагогами — Ирина Левина и Татьяна Юрасова.

Показы сказки пройдут в 11:00 и 14:30.

Подготовила Ольга Сергеева