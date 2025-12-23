Экспресс-поддержка: мининформ оперативно реагирует на обращения граждан  в социальных сетях

В социальных сетях министерства информации и массовых коммуникаций области работает система «Инцидент-менеджмент», которая позволяет своевременно отвечать на вопросы, поступающие от жителей региона.

В четвертом квартале текущего года в министерство поступило три обращения. Жители региона интересовались увековечиванием памяти участников СВО; публикациями о подвигах бойцов; работой районных изданий и др.

Напомним, свои вопросы и пожелания саратовцы могут оставлять в комментариях к постам на официальных страницах министерства информации и массовых коммуникаций области в Одноклассниках (https://ok.ru/inform64) и Вконтакте (https://vk.com/inform64).

Жители региона могут обратиться в ведомство через Платформу обратной связи «Госуслуги. Решаем вместе». Для этого на официальном сайте министерства (https://www.saratov.gov.ru/gov/auth/mininf/) необходимо нажать на виджет «Госуслуги. Решаем вместе», авторизоваться на портале «Госуслуги» и описать суть проблемы или предложения.