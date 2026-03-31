Саратовский филиал «Т Плюс» в марте возглавил Игорь Кушель

В саратовском филиале «Т Плюс» сменился руководитель.

Генеральный директор ПАО «Т Плюс» Павел Сниккарс назначил Игоря Кушеля исполняющим обязанности директора Саратовского филиала. Об этом сообщила пресс-служба филиала в социальных сетях.

Новому руководителю предстоит сосредоточиться на ключевых направлениях: повышении надежности теплоснабжения потребителей региона, качественной подготовке объектов генерации и тепловых сетей к предстоящему отопительному сезону, а также реализации программ по модернизации оборудования.

До прихода в Саратовский филиал Игорь Кушель занимал руководящие посты в структурах компании. В его послужном списке — должность директора Самарской ГРЭС и главного инженера Пензенского филиала энергокомпании.

Прежний руководитель филиала Андрей Гусятников, возглавлявший подразделение с ноября 2024 года, продолжит работу в структуре «Т Плюс», уточнили в пресс-службе.

Ольга Сергеева