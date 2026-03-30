Радищевский музей в Саратове готовит выставку «Не ждали» за 1,5 млн рублей

Радищевский музей ищет перевозчика для шедевров Репина: бюджет — 1,5 млн рублей.

Саратовский музей имени Радищева объявил тендер на организацию выставки, посвященной знаменитой картине Ильи Репина «Не ждали». Начальная цена контракта составляет 1 573 776,67 рублей.

В экспозицию войдут 16 произведений художника из собраний Русского музея, Третьяковской галереи и НИИ при Российской академии художеств. Среди них — «Не ждали», «Голова мужчины», «Арест пропагандиста», «Под конвоем. По грязной дороге», «Перед исповедью», а также карандашные рисунки.

Заявленные средства пойдут на транспортировку картин, вооруженную охрану и специальные климатические ящики для сохранности экспонатов в пути.

Выставка будет работать с 24 апреля по 16 августа. Прием заявок от подрядчиков завершится 2 апреля.

Ольга Сергеева