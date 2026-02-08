Саратовский губернатор Бусаргин навестил семью героя СВО

Глава Саратовской области побывал в гостях у семьи участника СВО Николая Б.

В ходе встречи обсудили меры поддержки военнослужащих и их близких. Супруга бойца, Валентина, работает воспитателем в детском саду. Их младший сын Семён успешно занимается армейским рукопашным боем и самбо, старшая дочь Арина увлекается танцами и планирует поступать в медицинский вуз на стоматолога.

Николай отмечен медалями Жукова и «За боевые отличия» за проявленное мужество в зоне СВО. Он регулярно связывается с семьёй, а в отпуске всецело посвящает себя детям.

«В День защитника Отечества у Валентины также день рождения. Конечно, самые тёплые поздравления она получит от мужа. Мы со своей стороны будем держать связь с семьёй и окажем всю необходимую помощь», — отметил Роман Бусаргин.

Ольга Сергеева