Учебный процесс в городе Балаково возобновляется после «морозных каникул»

Комитет образования администрации Балаковского района сообщает о полном возобновлении очного учебного процесса с понедельника, 9 февраля.

Занятия для учащихся 1–11 классов во всех школах района, а также в Центре дополнительного образования, будут проводиться в обычном режиме по стандартному расписанию.

Напомним, учебный процесс был приостановлен на прошлой неделе в связи с аномальными морозами в целях безопасности детей. Сейчас, после нормализации погодных условий, работа образовательных учреждений возвращается в штатный режим.

Ольга Сергеева